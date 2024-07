BR-Radltour: Emotionaler Empfang in Geisenfeld

Bürgermeister Paul Weber hatte feuchte Augen, als er dem Publikum sagte: "Es ist ein Wahnsinn, wie Ihr Geisenfeld repräsentiert." Im oberbayerischen Geisenfeld ist heute die 1. Etappe der 33. BR-Radltour zu Ende gegangen. Sie hatte eine Länge von 94 Kilometern und führte über den Mittagsort Rottenburg an der Laaber bis Geisenfeld. Bei der Zieleinfahrt wurde das Fahrerfeld im Zentrum der Stadt von 2.500 Menschen euphorisch bejubelt.

Bürgermeister: Freuen uns, dass die BR-Radltour da ist

Vor dem Start in Landau und auf der Fahrt am Vormittag meinte es das Wetter teilweise nicht ganz so gut mit den 1.000 Hobbyradlerinnen und -radlern, es regnete immer wieder. Umso wichtiger war nach der Wasserpause in Postau die Verpflegung in der Mittagspause im Freibad von Rottenburg.

Bürgermeister Alfred Holzner sagte dem BR: "Die Vorbereitung für die Verpflegung dauert deutlich länger, als die Verpflegung selbst. Wir haben das Glück, dass uns zahlreiche Vereine unterstützen, der Elternbeirat war sofort mit Kaffee und Kuchen dabei und der Bauhof hat schon gestern angefangen alles vorzubereiten und seit heute in der Früh um acht arbeiten alle zusammen. Wir freuen uns, dass die BR-Radltour da ist, da ist der Aufwand zweitrangig."