DGB-Jugend erinnert mit 140 Schülern an Reichspogromnacht

Die DGB-Jugend Bayern hat am Donnerstagnachmittag mit 140 Schülern aus Hof, Pottenstein und Regensburg in Flossenbürg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab an die Novemberpogrome von 1938 erinnert. Der Jahrestag der Reichspogromnacht jährt sich am Samstag (09. November).

Massengräber im sogenannten "Tal des Todes" der Gedenkstätte

Nach einer Gedenkfeier in der Kapelle der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg legten die Schüler an den Massengräbern im sogenannten "Tal des Todes" der Gedenkstätte Kränze nieder. Zur Gedenkfeier kam auch der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Holger Grießhammer. Seit 1958 erinnert die DGB-Jugend in Flossenbürg an die Reichspogromnacht. "Wir finden das jedes Jahr aufs Neue wichtig", sagt Martin Oswald, der Jugendsekretär des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Man müsse an die Zeit erinnern und was die Nationalsozialisten Menschen angetan hätten. Gleichzeitig rief er die Jugendlichen dazu auf: "Mischt euch ein. Auf der Straße, in der Schule und auf TikTok und Instagram."

Schüler präsentierten Projektarbeiten bei Gedenkfeier

Bei der Gedenkfeier präsentierten die Schüler ihre Projektarbeiten, die sie im Vorfeld in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus erarbeitet haben. Mit dabei war die Albert-Schweitzer-Realschule aus Regensburg, die Graf-Botho-Mittelschule aus Pottenstein und das Schiller-Gymnasium aus Hof. Außerdem nahmen eine Berufsschulklasse aus dem tschechischen Domazlice teil.