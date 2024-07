Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern in Teilen Bayerns

Unwetter: Warnung vor Hagel und Aquaplaning

"Die Hauptgefahr geht von heftigem Starkregen (um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit) aus. Daneben können stürmische Böen um 70 km/h und Hagel auftreten", so der DWD.

Es bestehe große Gefahr für Leib und Leben "durch Blitzschlag, weit verbreitet umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen, Gerüste oder umherfliegende große Gegenstände". Auch Schäden an Gebäuden, abgedeckte Dächer, Überflutungen von Straßen/Unterführungen und Kellern, Aquaplaning, Erdrutsche oder Hagelschlag seien möglich.

"Warme Luftschicht" über Bayern

Allgemein liegt dem Wetterdienst zufolge "eine sehr warme und labil geschichtete Luftmasse über Bayern". Die Hitze ist deutlich spürbar, etwa in Oberfranken. Dort gab es am Freitag einen Hitze-Unfall in einem Reisebus.

Gewitter auch am Sonntag möglich

Am Sonntagmittag erwarten die Wetterexperten "erneut moderate Gewittergefahr". Gegen Abend steige dann die Gefahr erheblich an. Erste vergangene Woche hatten Hagel und Starkregen in Oberbayern und Schwaben zu Überschwemmungen geführt.