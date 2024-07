Immer mehr Christopher Street Days auch auf dem Land

Zwei Stunden lang ziehen alte und junge Menschen gemeinsam durch die Altstadt. Sie tragen Regenbogenflaggen, Plakate und bunte Kostüme. Jasmin ist zum Beispiel für Leute hier, die sich selbst nicht trauen können, auf den CSD zu gehen. Anke erzählt, für sie ist der CSD in Landsberg wichtiger als beispielsweise der in München: "Weil ich in Landsberg angefangen habe, meine Queerness zu leben und das verdammt schwer war. Also in der Schule und generell akzeptiert zu werden, wenn man anders ist", so Jasmin.

Einige Zuschauer sind auch zufällig heute vorbeigekommen und schauen vom Rand aus zu. Viele kommen so zum ersten Mal überhaupt mit einer Pride-Parade in Kontakt.

Auf dem Land fehlen queere Vorbilder

Was auf dem Land immer noch fehlt, sind Vorbilder. Denn in Großstädten ist die queere Community größer. Auch Zahl der registrierten Straftaten gegen queere Menschen ist ein Problem. Die hat sich in Bayern im Jahr 2023 verdoppelt. Immer wieder werden Regenbogenflaggen oder Pride-Zeichen abgehängt oder zerstört. Zuletzt wurde ein Regenbogenzebrastreifen in Würzburg übermalt.

In Landsberg hingegen verläuft die Demonstration ohne Zwischenfälle. Liam hofft, dass es immer mehr kleine CSDs geben wird. Damit deutlich wird: Queere Menschen gibt es überall.