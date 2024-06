CSD in München: Regenbogen, Glitzer und Lederuniform

"Vereint in Vielfalt - gemeinsam gegen Rechts". Unter diesem Motto findet heute die Politparade zum Christopher Street Day in der bayerischen Landeshauptstadt statt. Insgesamt demonstrieren und feiern wieder mehrere Hunderttausend Menschen in München.

Sorge vor Anfeindungen

Für Mitorganisator Curtis Warren Puckett bedeutet das Motto viel. Er verantwortet den Paradewagen vom Münchner Löwen Club - Europas größter schwuler Fetisch Verein. Sorge bereitet ihm eine Gegendemo, die angemeldet wurde. Es könnte "ein paar Anfeindungen" geben, sagte er dem BR. Aber die werde man dann einfach weglächeln. Der Christopher Street Day steht für ihn neben Party vor allem für Sichtbarkeit und Aufklärung. Einige seiner Vereinsmitglieder seien aus Sorge vor Anfeindungen und geringeren Karrierechancen nicht geoutet. Durch die Ergebnisse der Europawahl befürchtet Puckett, dass sich diese Situation verschärfen könnte.

Gemeinsam gegen Diskriminierung

Mit viel Bass, Regenbogenfahnen und Leder-Outfits setzt sein Verein heute ein klares Zeichen gegen diesen Trend. Der CSD gilt als größte Demonstration von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transgender und allen, die sich zur queeren Community zählen und mit ihr feiern wollen.

Die Parade bewegt sich in diesem Jahr über die Ölmüllerstraße und über die Reichenbachbrücke ins Gärtnerplatzviertel. Über die Blumenstraße geht es zum Sendlinger Tor und von dort über Sonnenstraße, Lenbachplatz und Maximiliansplatz zur Barer Straße, wo der Zug am Nachmittag endet.

Kein Public Viewing in der Innenstadt

Auch die Stadt München ist bei dem Event dabei. Das Kreisverwaltungsreferat nimmt erstmalig in diesem Jahr mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Politparade des CSD teil. Es gibt einen Informationsstand am Marienplatz und weitere Veranstaltungen im Stadtgebiet. Kleiner Wermutstropfen für Fußballfans: Es findet heute kein Public Viewing am Marienplatz, Odeonsplatz oder an einem sonstigen Veranstaltungsort des CSD statt.