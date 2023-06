Chemie-Altlasten in Altötting: Stiftung soll Abhilfe schaffen

Der Landkreis Altötting will eine Stiftung gründen, die sich um die Altlasten aus der chemischen Industrie – insbesondere in den Böden und dem Wasser – kümmern soll. So wollen die Verantwortlichen vor Ort die PFAS-Produktion der Firma Dyneon im Chemiepark Gendorf weiterhin gewährleisten. Denn eigentlich will der amerikanische Mutterkonzern 3M den Standort in Burgkirchen bis 2025 schließen.

Vorbild: Stiftung für Schäden durch Steinkohleabbau

Die Idee der "Chem Bayern-Stiftung" geht auf die Ruhrkohle AG Stiftung (RAG) in Nordrhein-Westfahlen zurück, die sich um die Ewigkeitslasten des Steinkohleabbaus kümmert. Landrat Erwin Schneider (CSU) und Bundestagsabgeordneter Stephan Mayer (CSU) haben die Idee im April 3M in Amerika vorgestellt, aber noch keine Rückmeldung erhalten: "Eigentlich wollten sie uns bis Mitte Mai antworten, aber wir haben noch nichts gehört und hoffen, dass sie sich bald entscheiden", so Schneider.

3M soll Tochterfirma Dyneon an Stiftung übergeben

Die Idee sieht vor, dass 3M die Tochterfirma Dyneon an die Stiftung übergibt - zusammen mit einem nicht bezifferten Betrag für Entschädigungszahlungen für die chemischen Altlasten, die 3M sowieso aufwenden müsste. Die Stiftung wäre dann Eigentümerin von Dyneon und die Produktion von PFAS würde wie gehabt weiterlaufen. Die Gewinne würde die Stiftung dazu verwenden, die chemischen Altlasten im Landkreis zu beseitigen.

Das käme 3M laut Landrat Schneider zugute: Bislang haben sie einen Verkauf von Dyneon in Burgkirchen ausgeschlossen, weil sich das negativ auf laufende Schadenersatzklagen in den USA auswirken könnte. Mit der Stiftungslösung stünden sie gut da, so Schneider.

PFAS: Zwischen Kritik und Abhängigkeit

Rund 200 Quadratkilometer Böden sind im Landkreis Altötting mit Chemikalien aus der PFAS-Gruppe verseucht. PFAS sind spezielle Kunststoffe, die für viele "Zukunftstechnologien" – wie Computer-Chips oder Windräder – gebraucht werden. Sie sind aber möglicherweise gesundheitsgefährdend und bauen sich in der Umwelt nicht ab. Die EU überlegt deshalb, sie zu verbieten.