Am 14. Januar 1953 wurde der Schülerlotsendienst in Deutschland eingeführt. Seitdem stehen die freiwilligen Verkehrshelfer bei jedem Wetter, vorwiegend vor Unterrichtsbeginn, an kritischen Stellen, um die Schüler sicher über die Fahrbahn zu geleiten.