Wer ihnen in die Hände fällt, wird nicht verschont. Am Nikolaustag sind im Allgäu wieder die Klausen unterwegs. In zotteligen Gewändern und bewaffnet mit Ruten toben sie nach altem Brauch lautstark durch die Gassen.