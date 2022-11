Artikel mit Video-Inhalten

> BR24 Retro: Hubert von Goisern wird 70

Der in Bad Goisern am Hallstättersee geborene Hubert Achleitner, besser bekannt als Hubert von Goisern, präsentierte 1992 zusammen mit den Original Alpinkatzen am Dachstein seine neue Platte. Heute wird einer der Großen des Alpenrock 70 Jahre alt.