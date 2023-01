Artikel mit Video-Inhalten

> BR24 Retro: Fernwärme aus der Zuckerfabrik 1981

BR24 Retro: Fernwärme aus der Zuckerfabrik 1981

Die Zuckerfabrik ist aus Ochsenfurt nicht wegzudenken. Unmengen an Zuckerrüben werden dort in energieintensiven Prozessen zu Zucker verarbeitet. Mit Wärmeleitungen wurde die dabei entstehende Abwärme seit 1981 an Haushalte und Gewerbe transportiert.