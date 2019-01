BR-Bayerntrend 2019: CSU und SPD weiter im Tief

Die Freien Wähler besetzen in der neuen Staatsregierung das Wirtschafts-, Kultus- und Umweltministerium. Allerdings ist es ihnen im Wirtschaftsressort in den vergangenen drei Monaten noch nicht gelungen, viele Wahlberechtigte von ihren Konzepten zu überzeugen (5 Prozent). In der Schul- und Bildungspolitik legen die Freien Wähler dagegen leicht zu (10 Prozent, +2). Die FDP findet im Freistaat ähnlich wie vor der Landtagswahl insbesondere Zuspruch im Bereich der Digitalisierung (11 Prozent), aber auch in Wirtschafts- (6 Prozent, -3) und Bildungsfragen (5 Prozent, +/-0). Die erstmals in den Landtag eingezogene AfD punktet am ehesten in der Asyl- und Flüchtlingspolitik (5 Prozent, -1) sowie bei der inneren Sicherheit (5 Prozent, -1).

BayernSPD fehlen die richtigen Themen, Kohnen verliert an Zuspruch

Das gesunkene Vertrauen in die BayernSPD geht im Freistaat einher mit erkennbaren Zweifeln an ihrem Themenmanagement. Nur jeder dritte Bayer (33 Prozent) ist der Meinung, die Sozialdemokraten setzten aktuell auf die richtigen Themen, sechs von zehn stellen dies in Frage. Aber auch die personelle Aufstellung der BayernSPD zeigt aus Bürgersicht Schwächen. Dass Natascha Kohnen SPD-Landesvorsitzende bleiben will, finden zwar 49 Prozent der Bayern gut. Der Rückhalt Kohnens in der Bevölkerung ist jedoch nach der Landtagswahl deutlich gesunken: Nach 42 Prozent im Oktober sind aktuell nur 29 Prozent der Wahlberechtigten mit der Arbeit der SPD-Politikerin zufrieden.

Auch in den eigenen Reihen äußert sich aktuell nur gut die Hälfte (55 Prozent) zufrieden zu ihrer Person. Nichtsdestotrotz setzen die SPD-Anhänger derzeit offensichtlich eher auf Kontinuität als auf personellen Wechsel. Fast drei Viertel der SPD-Anhänger (72 Prozent) finden es zumindest gut, dass Natascha Kohnen Landesvorsitzende in Bayern bleiben will. Trotz ihrer aktuellen Defizite steht im Freistaat die politische Existenzberechtigung der SPD außer Frage: Nur jeder Fünfte vertritt die Ansicht, die SPD würde in Bayern nicht gebraucht.