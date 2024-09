Betrunkener Autofahrer landet mit Auto im Walchensee

Ein Autofahrer ist am Sonntagmittag von einem Gasthof in Urfeld, ein Gemeindeteil von Kochel am See im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, in Richtung Bundesstraße losgefahren. Wie Steffen Wiedemann, der Kocheler Polizeichef, weiter berichtet, liegt der Gasthof an einem Hang, direkt am Walchensee. Ohne zu bremsen schoss der Fahrer über die B11 hinweg und landete mitsamt seinem Auto im See.

Wasserwacht zieht Auto aus dem See

Dort konnte er sich mit der Hilfe von Anwohnern und Passanten ans Ufer retten, das Auto blieb im See zurück. Gegen 13.20 Uhr wurde die Polizeistation in Kochel am See alarmiert. Polizisten, Rettungssanitäter und Taucher der Wasserwacht rückten an, ebenso war die Freiwillige Feuerwehr Walchensee mit neun Einsatzkräften vor Ort.

Weil bei der Fahrt über die B11 die Ölwanne des Autos beschädigt wurde, liefen diverse Betriebsstoffe in den See. Die Wasserwacht errichtete deswegen eine Ölsperre um das Auto herum. Im Anschluss wurde der mittlerweile gesunkene Pkw aus dem See geborgen.

Fahrer blieb unverletzt, war aber wohl alkoholisiert

Bei dem Unfall blieb der Fahrer unverletzt, auch wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer verletzt – und das, obwohl reger Ausflugsverkehr geherrscht habe, so Wiedemann.

Der Schaden am Auto belaufe sich auf rund 5.000 Euro, außerdem habe der Fahrer rund 500 Euro Schaden bei Verkehrseinrichtungen verursacht. Wie hoch die Kosten für die Bergungsarbeiten sind, sei noch unklar. Polizeichef Wiedemann geht aber von einem vierstelligen Betrag aus.

Wie sich später herausstellte, war der 36-jährige Fahrer aus dem Landkreis alkoholisiert. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Umweltgefährdung.