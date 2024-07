Nach Unfall mit Öl und Diesel: Feuerwehr kontrolliert Chiemsee

Diesel und Motoröl im Chiemsee, in der Nähe eines Naturschutzgebiets? Das drohte am Montag, als nach einem Verkehrsunfall auf der A8 bei Bernau am Chiemsee hunderte Liter Diesel und Motoröl austraten und auch in den Moosbach flossen, der in den Chiemsee mündet. Die Feuerwehrleute verlegten am Montag Ölsperren. Eine Kontrollfahrt am Donnerstag sollte zeigen, ob die Sperren gehalten haben – und welche Umweltschäden entstanden sind.

Erste Kontrolle: Die Ölsperre, ehemals weiß, ist jetzt schwarz

An der ersten Ölsperre am Moosbach stoppt das Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Bernau und sechs Mann – teils vom Bauhof, teils von der Freiwilligen Feuerwehr – springen heraus. Ihr Kommandant Stefan Huber schaut sich die etwa sechs Meter lange und 20 Zentimeter dicke Ölsperre genau an. Eigentlich ist die Ölsperre weiß, hier aber zur Hälfte schwarz gefärbt von den aufgesaugten Kraftstoffen. Huber deutet auf dünne Ölschlieren, die immer wieder den Moosbach herunterkommen. Die Ölsperre, befindet Huber, muss ausgwecheselt werden. Während 50 Meter weiter im Süden die Autos über die A8 donnern, setzen die Männer routiniert eine neue Sperre ein. 16 solcher Ölschlangen haben sie noch im Moosbach, erklärt der Feuerwehr-Kommandant, die täglich kontrolliert und ausgewechselt werden.

Schnelles Eingreifen verhindert Ölpest

Huber war mit seinen Leuten beim Unfall am Montag als erster vor Ort. Er ist sichtlich stolz darauf, wie schnell die Feuerwehr reagiert hat. "Wir haben sofort begonnen, den ausgelaufenen Diesel zu binden und am Abfließen zu hindern", sagt er. Rasch hätten auch die benachbarten Feuerwehren mit eingegriffen und die Ölsperren im Moosbach verlegt, der von der Unfallstelle zum Chiemsee fließt. Huber ist überzeugt, dass durch das schnelle Handeln der Chiemsee vor einer Verschmutzung bewahrt werden konnte. "Jeder wusste, was zu tun ist, das Material lag bereit, das ist alles super gelaufen", sagt der Kommandant. Aber an der Autobahn, meint er noch, da müsse jetzt dringend was getan werden. Es brauche da Auffangbecken für auslaufende Schadstoffe, damit der nächste Unfall an dieser Gefahrenstelle nicht doch schlimmere Folgen hat.