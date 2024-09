Bayerns erster Wasserstoffzug ist in Augsburg angekommen

Der erste wasserstoffbetriebene Zug Bayerns ist dort angekommen, wo er ab Dezember im Einsatz ist: bei der Bayerischen Regiobahn (BRB), auf dem Bahnbetriebsgelände in Augsburg. Wie das Unternehmen mitteilte, laufen die Vorbereitungen, um den Wasserstoffzug von Siemens mit dem Namen "Mireo Plus H" bis zum Fahrplanwechsel im Winter auf die Schiene zu bekommen. Vor ziemlich genau einem Jahr war dieser schon einmal in Schwaben unterwegs – für seine Jungfernfahrt zwischen Füssen und Buchloe.

Grüner Wasserstoff als Antrieb

An einer Wasserstofftankstelle tankt der Zug künftig sogenannten grünen Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. An Emissionen produziert der Zug dann künftig nur noch Wasserdampf. Das Personal an Bord und in den Werkstätten wird laut BRB gerade auf den neuen Zug "angelernt", die Mitarbeitenden seien "mit Feuereifer dabei", berichtet BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann.

Unterwegs zwischen Augsburg und dem Allgäu

Fahren wird Bayerns erster Wasserstoffzug zwischen Augsburg und Füssen sowie zwischen Augsburg und Peißenberg. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) erklärte, dass der Freistaat diesen Testbetrieb finanziere, um Erfahrungen dafür zu sammeln, wie der regionale Bahnverkehr künftig ohne Diesel unterwegs sein kann – auch dort, wo es keine Möglichkeit zur Elektrifizierung gibt. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) lobte den Zug als "Hightech und Klimaschutz im Schienenverkehr".