Bayerns erster "Gstanzl-Radlweg" liegt in der Oberpfalz

Gstanzl sind meist in Dialekt vorgetragene gereimte Vierzeiler, beliebt vor allem in Oberbayern. Die Oberpfalz zieht jetzt nach und präsentiert den ersten Gstanzl-Radlweg. Die Mischung aus Musik, Sport, Kultur und unberührter Landschaft funktioniert.

Gstanzl werden mit QR-Code aktiviert

Insgesamt sechs verschiedene Stationen bietet der neue Gstanzl-Radlweg. Los geht es mitten in Berg bei Neumarkt. Im Park beim Rathaus steht eine Bank im Mittelpunkt. Schattig unter dem alten Kastanienbaum soll der Erholungssuchende einfach mal einige Minuten innehalten. Allerdings nicht, ohne vorher das erste, extra dafür komponierte Gstanzl per Handy-QR-Code zu aktivieren. Es animiert als flotter Vierzeile zum Platznehmen und Ausruhen.

Hochzeitsladerin hatte die Idee

Eingesungen sind die verschiedenen Gstanzl unter anderem von Bergs Kulturbeauftragter Christa Riel-Sommer. Sie hatte auch die Idee zum musikalischen Radausflugsziel. Die Besucher sollen vor allem eine "guade Zeit dahoam" erleben. Das sei gerade in Monaten der Pandemie wichtiger geworden denn je. Dabei sei die Gstanzl-Tradition durchaus ein bayernweites Phänomen, so die Hobbysängerin. Die Oberpfalz brauche sich da also nicht verstecken. Man singe zwar in Mundart, aber so, dass es jeder eigentlich verstehen könne. An den verschiedenen Stationen können die Besucher den Heimatsound herunterladen und bei Interesse auch mal mitsingen.

"I foar im Radl rum – geh foa hold a mit – kum.

Dann holt ma einfach so und schaua d´Landschaft o.

I foar mim Radl rum – geh foa hold a mit – kum.

Mach alle Sinne auf holt still und schauf."

Mikro-Entspannung in der Oberpfalz

Die Zeiten werden immer schneller und hektischer, davon sei auch die Oberpfalz nicht verschont, so die Kulturbeauftragte. Nicht jeder habe immer die Möglichkeit, mehrmals im Jahr in den Urlaub zu fahren. Der Gstanzl-Radlweg biete die Chance für verschiedene Kurzurlaube am Stück sozusagen. Wer den Radlweg in Ruhe genießen wolle, sollte sich am besten einen Tag Zeit nehmen, das Handy vorher ordentlich laden und sich dann aufs Fahrrad schwingen. Die Tour funktioniere aber auch, wenn nicht alle Stationen absolviert würden.

Füße im kalten Wasser kühlen, Schwimmen im Kanal

Einer der Höhepunkte: Innehalten am Berger Badesteg. Über die alte Holzbrücke radelt man zur malerisch gelegenen Badebucht. Schwimmen im denkmalgeschützten Ludwig-Donau-Main-Kanal ist hier durchaus erwünscht. Wer keine Badesachen dabei hat, lässt die Füße vom Steg aus ins kalte Wasser baumeln, blickt aufs ihn umgebende Schilf und lauscht den Gstanzlgesängen. Die loben das kostenlose Bad im Kanal.

An Pflanzen riechen, Kräuter kennenlernen und den Bienen lauschen

Eine der weiteren Stationen: der Kreislehrgarten Loderbach, ein einstiger Bauerngarten. Hier duftet es überall nach frischen Kräutern. Es blüht und grünt. Alles ist mit sehr viel Liebe zum Detail angelegt unterhalb des Kirchturms von Loderbach. Alte Sorten wie Erdbeerspinat, Haferwurzel oder Johannisbeertomaten waren hier zu finden. Im Kreislehrgarten sollen die Besucher an den Pflanzen riechen, Kräuter tasten, die Sinne schärfen, das Summen der Wildbienen bewusst wahrnehmen und versuchen, zu entschleunigen.

Wer sich auf den Gstanzl-Radlweg einlässt, hat gute Chancen, dem Alltag für ein paar Stunden zu entfliehen.