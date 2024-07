Bayerwald-Tourismus: Personal dringend gesucht

15.000 offene Stellen bayernweit

Allein ältere Mitarbeiter in Teilzeit zu beschäftigen – das wird den Personalmangel in der Branche aber nicht lösen. Rund 15.000 Stellen sind aktuell in der Gastronomie und Hotellerie in Bayern unbesetzt, schätzt der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband. In der Zeit der Corona-Lockdowns hat die Branche fast zehn Prozent ihres Personals verloren, sagt Landesgeschäftsführer Thomas Geppert. Einige konnte man inzwischen zurück- oder neu gewinnen. Die Lage habe sich im Vergleich zum Vorjahr leicht entspannt. Aber inzwischen mache sich - wie in allen Branchen - der demografische Wandel bemerkbar. Es gibt nicht genug Junge, die Ältere, die in Rente gehen, ersetzen.

Besonders gravierend sei der Mangel bei den Servicekräften, in der Küche und beim Housekeeping. Viele Restaurants kochen deshalb nur noch abends, nicht mehr mittags, machen zusätzliche Ruhetage oder öffnen sowieso nur noch von Donnerstag bis Sonntag. Hotels, die zu wenig Reinigungskräfte haben, lassen einige ihrer Zimmer leer stehen. Doch das führe zu Umsatzeinbußen, so der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband. Nicht jeder Betrieb kann sich das also leisten. Außerdem schwächten die Engpässe "die gesamte touristische Attraktivität Bayerns".

Hotelverband: Viele Wirte haben resigniert

Bei der Agentur für Arbeit sind aktuell nur knapp 6.000 offene Stellen im Bereich Gastronomie und Tourismus in Bayern gemeldet. Doch das liegt auch daran, dass viele Betriebe ihre offenen Stellen erst gar nicht mehr melden. "Viele suchen nur noch intern oder über Mundpropaganda", sagt zum Beispiel die Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands im Landkreis Regen, Monika Schweizer. Viele hätten auch schon resigniert. Denn auf Anzeigen oder über die Agentur bekomme man kaum brauchbare Bewerber. "Manche vereinbaren einen Vorstellungstermin und erscheinen dann nicht einmal." Gleichzeitig gebe es immer mehr offenbar unseriöse Bewerberportale aus dem Ausland. "Die klicke ich inzwischen gleich weg", sagt Schweizer.