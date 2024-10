Brand eines Mitarbeiterhauses eines Hotels in Balderschwang

Wie die Polizei mitteilt, ist der Brand in den frühen Morgenstunden entdeckt worden, fünf Personen erlitten Brandverletzungen und Rauchvergiftungen. Zwei von ihnen haben Knochenbrüche, sie hatten sich mit einem Sprung aus dem Fenster in Sicherheit gebracht. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Angrenzendes Hotel wurde geräumt

Ein angrenzendes Hotel wurde vorsorglich geräumt, es blieb aber vom Feuer verschont. Die 115 Gäste wurden laut Polizei aus dem Hotel in eine nahegelegene Jugendherberge gebracht, noch sei unklar, ob sie am Vormittag wieder in das Hotel zurückkehren können. 100 Einsatzkräfte des Roten Kreuz halfen bei der Evakuierung.

Schaden im Millionenbereich?

Insgesamt waren 11 Feuerwehren mit 200 Einsatzkräften vor Ort. Am Vormittag wurden verbliebene Glutnester gelöscht und das Dach des Mitarbeiterhauses abgetragen. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im Millionenbereich. Die Brandursache ist noch unklar, Brandermittler sind vor Ort. Der Riedbergpass war bis in den Vormittag wegen des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.