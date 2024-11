Bayerischer Arbeitsmarkt: So groß wird die Boomer-Lücke

Für Berufe wie Stenograf oder Hauswirtschafterin gibt es nur wenig Nachwuchs – entsprechend hoch ist der Anteil der Über-60-Jährigen. Das ist laut der Bundesagentur für Arbeit [externer Link] jedoch kein Anzeichen für einen Mangel, sondern dafür, dass diese Berufszweige sich verändern und eventuell auch einfach schrumpfen. Generell macht die Bundesagentur für Arbeit klar: "Aus einer teils starken Präsenz Älterer in einzelnen Wirtschaftszweigen lässt sich jedoch nicht unmittelbar ein drohender Fachkräftemangel ablesen."

Ulrich Walwei, Vizedirektor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg, formuliert es so: "Wenn wir eine rechnerische Lücke zu erwarten haben, ist das Risiko eines Mangels da." Entscheidend sei, wie sehr die alternden Berufe noch nachgefragt seien und wie auf die Entwicklung reagiert werde.

In einem Arbeitsfeld wie der Stenografie könne Arbeitskraft, so Walwei, bis zu einem gewissen Maß über neue technische Entwicklungen kompensiert werden. In vielen Bereichen sei dies aber nicht möglich.

Lösungen für möglichen Mangel: Längeres Erwerbsleben und bessere Betreuung

Laut Fachleuten gibt es mehrere Stellschrauben, um dem drohenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Eine davon: die Verlängerung des Erwerbslebens. Das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung stellt in einem aktuellen Bericht [externer Link] fest: Der gestiegene Anteil der Über-60-Jährigen liegt auch daran, dass mehr Arbeitnehmer über das Rentenalter hinaus arbeiten. Das kann an einer schwierigen finanziellen Lage im Alter liegen – aber auch daran, dass diese Menschen weiterhin soziale Kontakte und Sinn aus ihrer Arbeit schöpfen. Hier könne man, so der Bericht, ansetzen und die Beschäftigten unterstützen.

Für Fachmann Ulrich Walwei auch ganz wichtig: Über soziale Maßnahmen die Arbeitszeit von Minijobberinnen und Teilzeitkräften erhöhen. "Wir brauchen gute, bezahlbare Betreuungseinrichtungen – das würde beispielsweise Eltern und pflegenden Angehörigen die Möglichkeit geben, stärker am Arbeitsmarkt teilzuhaben." Walwei denkt dabei im Besonderen an Frauen, deren Erwerbstätigen­quote hierzulande immer noch niedriger sei, als etwa in einigen skandinavischen Ländern. "Wenn wir es schaffen, Frauen stärker in den Arbeitsmarkt zu bringen, wäre dies natürlich auch ein Hebel, um möglichen Fachkräfteengpässen entgegenzuwirken."

Einwanderung von Fachkräften wichtigster Hebel

Der wichtigste Hebel für die Zukunft ist laut Ulrich Walwei die Einwanderung von Fachkräften. Alle anderen Möglichkeiten seien irgendwann schlicht ausgeschöpft. "Wir sehen ja bereits in den letzten Jahren, dass der größte Teil des Zuwachses der Erwerbstätigkeit durch ausländische Arbeitskräfte realisiert wird", sagt der IAB-Vizedirektor.

Die Daten zeigen, dass wichtige Berufe wie U-Bahn- und Busfahrer eine besonders große Babyboomer-Lücke aufweisen. Das sind aber auch Berufe, so Ulrich Walwei, die keine langjährige Ausbildung erfordern. Hier gebe es viel Potenzial für die Weiterbildung und den Quereinstieg ausländischer Arbeitnehmer.

Fachmann: Politik hat zu spät reagiert

Die demografische Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt kommt keineswegs überraschend. Laut Ulrich Walwei weisen Fachstellen seit Jahren in Berichten und Studien [externer Link] auf den drohenden Mangel hin und nennen die möglichen Lösungsansätze. 2023 hat die Ampelregierung ein Gesetz verabschiedet, um die Zuwanderung zu erleichtern. Es gebe aber weiter viele bürokratische Hürden, so Walwei. "Ich beklage tatsächlich, dass man sich den Themen erst in der ganz jungen Vergangenheit zugewandt hat. Das könnte sich in den nächsten Jahren rächen, wenn das Risiko, von dem ich gesprochen habe, wirklich eintritt."