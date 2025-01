Audi: Gewerkschaft fürchtet Stellenabbau in Ingolstadt

Mit einer Flugblattaktion vor den Werkstoren bei Audi in Ingolstadt macht die IG Metall auf einen befürchteten Stellenabbau aufmerksam. Die Absatzzahlen des Ingolstädter Autobauers Audi sind um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Seit längerem brodelt die Gerüchteküche, wie es mit Audi weitergehen wird. Nun macht die IG Metall auf die Krise aufmerksam.

Flugblattaktion vor den Werkstoren in Ingolstadt

Die IG Metall warnt auf ihren Flugblättern bereits vor einer "Schonungslos-Liste" des Managements. Karola Frank, Vorsitzende des IG Metall Vertrauenskörpers bei Audi in Ingolstadt, hebt einige Punkte hervor: "Da stehen Themen wie Verlagerung mit drauf. Da steht drauf, wie Angriffe klassisch für tarifvertragliche Leistungen, aber auch so etwas wie Abbau in Richtung Ausbildungszahlen. Am Ende des Tages ist es so, dass Audi tiefgreifende Einschnitte in Richtung Personalkosten haben will und somit auch Personalabbau mit einhergeht."

Bis zu 9.000 Arbeitsplätze bei Audi bedroht

Aktuell arbeiten bei Audi in Ingolstadt knapp 40.000 Menschen. Die Gewerkschaft spricht nun von einem Stellenabbau, der über den bereits erfolgten (von insgesamt 9.500 Stellen in den vergangenen Jahren in Deutschland) hinausgehen soll. Die Vertreterin der Gewerkschaft nennt keine konkreten Zahlen. Informanten sprechen von bis zu 9.000 Arbeitsplätzen in Deutschland, davon in Ingolstadt um die 5.000.