Allgäuer Festwoche: Überwiegend gute Bilanz trotz weniger Gäste

Die Leiterin der 73. Allgäuer Festwoche Michaela Waldmann zieht nach den vergangenen neun Tagen (10. bis 18. August) eine überwiegend positive Bilanz. "Wir sind zufrieden, dass alles nach Plan gelaufen ist und die Veranstaltungen und Thementage so stattfinden konnten, wie sie geplant waren", sagt Michaela Waldmann. Es gab allerdings auch einen Vorfall, der noch aufgearbeitet werden müsse.

Zu heiß? Weniger Gäste als im Vorjahr

Die Rückmeldungen der Besucher seien nahezu ausschließlich gut gewesen, sagte Waldmann. Die Veranstalter hatten mit 160.000 Besuchern gerechnet, nach aktuellen Berechnungen waren es dieses Jahr etwa 5.000 weniger, also 155.000 Besucher. Die Leiterin vermutet, dass es in der ersten Hälfte der Festwoche zu warm war; besonders am Montag und Dienstag hätten die teils über 30 Grad vor allem tagsüber Besucher abgeschreckt. Auch einige Aussteller berichteten, dass die Hitze ein Problem gewesen sei. So erging es auch Wirten bei anderen Volksfesten in Bayern. Vor allem in Bierzelten sei wegen der Hitze verhältnismäßig wenig los gewesen.

Die Leiterin der Allgäuer Festwoche und einige Aussteller berichten zudem, dass die Besucher auch heuer nicht so viel ausgegeben hätten, wie noch vor den Corona-Jahren.

Tresor mithilfe eines Rollstuhls geklaut

Auf der Festwoche ging es heuer größtenteils friedlich zu, mehr oder größere Polizeieinsätze habe es nicht gegeben, sagt Leiterin Michaela Waldmann. Allerdings bereitet ein Einbruch in einen Bürocontainer den Verantwortlichen Kopfzerbrechen. Unbekannte schlugen frühmorgens (16.08.2024) ein Fenster in einem Bürocontainer ein, hievten einen Tresor mit Bargeld und Gutscheinen für den Bierzeltbetrieb auf einen Rollstuhl und verschwanden. "Dieser Einbruch hat alle schockiert und wir müssen aufarbeiten, wie es dazu kommen konnte", sagt Michaela Waldmann.

Kultur, Kulinarik, Messe

Die Festwoche ist eine Mischung aus Heimatfest, Kulturtagen und Verbrauchermesse. Sie findet mitten in Kempten statt und soll ganz unterschiedliche Gäste ansprechen: Es gibt jedes Jahr Bierzelte mit Blasmusik, eine große Showbühne, Kulinarisches aus dem Allgäu und verschiedene Messezelte. Dort haben heuer mehr als 200 Aussteller aus der Region und darüber hinaus ihre Produkte und Dienstleistungen präsentiert.

Nächstes Jahr findet die Allgäuer Festwoche voraussichtlich vom 9. bis 17. August 2025 statt.