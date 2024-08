Allgäuer Festwoche in Kempten eröffnet

Mit dem festlichen Einzug lokaler, regionaler und bayerischer Prominenz ist die 73. Allgäuer Festwoche gestartet. Unter den Gästen war unter anderem Europaminister Eric Beißwenger (CSU). Zusammen mit Oberbürgermeister Thomas Kiechle eröffnete er die Veranstaltung.

Torte zum 75. Geburtstag des Bayerischen Rundfunks

Zur Begrüßung und Eröffnung ging es direkt auf die große Showbühne. Dort sorgt am Wochenende der Bayerische Rundfunk für Programm. Anlässlich des 75. Geburtstags des BR bekamen Moderatorin Ulla Müller sowie BR-Schwaben-Chef Josef Böck von der Stadt Kempten eine große Torte überreicht, bevor der prominente Tross seinen Weg über das Festwochengelände fortsetzte. Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle gratulierte dem Bayerischen Rundfunk. Er betonte, dass sich der BR und das Grundgesetz der Bundesrepublik das Geburtsjahr 1949 teilen und sprach von einem kraftvollen Duo. "Der BR sorgt dafür, dass wir informiert, unterhalten und manchmal auch herausgefordert werden. Er bietet uns einen Raum für Debatten, für Meinungsvielfalt und für kulturelle Schätze. Kurzum: Ohne den BR wäre Bayern ein ganzes Stück ärmer", erklärte Kiechle auf der Showbühne der Festwoche.

Regionale Küche, Showbühne und Verbrauchermesse

Beim Konzept der Allgäuer Festwoche setzt Kempten wieder auf den bekannten Dreiklang aus Heimatfest, Kulturtagen und Verbrauchermesse. Die Festwoche findet mitten in Kempten statt und soll ganz unterschiedliche Gäste ansprechen: Es gibt Bierzelte mit Blasmusik, eine große Showbühne, Kulinarisches aus dem Allgäu und verschiedene Messezelte. Dort präsentieren mehr als 200 Aussteller aus der Region und darüber hinaus ihre Produkte und Dienstleistungen: Wer möchte, kann sich einen neuen Staubsauger kaufen, ein schickes Dirndl schneidern lassen oder die moderne Photovoltaikanlage fürs Dach bestellen.

Thementage und eine Ausstellung in der Residenz

Auf den Aktions- und Mitmach-Flächen sind mehrere Thementage geplant: Noch am Wochenende findet der Familientag mit einem großen Lichterfest am Abend statt. Im Laufe der Woche geht es schwerpunktmäßig um die Themen "Aktiv und Fit" sowie "Nachhaltigkeit". Am Mittwoch stellen sich zudem Arbeitgeber aus der Region vor. Wer sich für Kunst interessiert, kommt in der Kemptener Residenz auf seine Kosten: Dort präsentieren 50 Kunstschaffende aus dem Allgäu ihre Werke. Die Allgäuer Festwoche läuft bis 18. August. Die Veranstalter erwarten rund 160.000 Besucher und Besucherinnen.