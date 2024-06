ADAC-Training: Die Wasserrettung aus der Luft üben

Eine Familie sitzt in ihrem vom Hochwasser überfluteten Haus fest, ein Mensch wird vermisst – das sind typische Rettungs-Szenarien, bei denen Hubschrauber eingesetzt werden. Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, muss trainiert werden. Momentan übt die Straubinger ADAC-Luftrettung im Bayerischen Wald verschiedene Einsätze: eine Woche lang, noch bis Samstag.

Mehrere Szenarien an einem Tag

Vormittags wird am Breitenauriegel geübt, wie Verunglückte aus Bergnot gerettet werden – von der Absturzsicherung und medizinischen Erstversorgung bis zum Hochziehen des Verunglückten am Seil in den Rettungshubschrauber. Nachmittags wird in und an einem Kiesweiher bei Patersdorf im Landkreis Regen geübt, wie man Menschen per Hubschrauber vor dem Ertrinken retten kann. Bergwacht, Wasserwacht und Hubschrauberbesatzung müssen dabei immer eng zusammenarbeiten.

Immer öfter Wasserrettung aus der Luft

Beim klassischen Badeunfall, also wenn jemand akut zu ertrinken droht, muss man schnell sein. Wenn ein Mensch im Wasser untergeht, "laufen die kritischen drei Minuten", sagt Wolfgang Zisler, Bezirksbeauftragter für die hubschraubergestützte Wasserrettung bei der Wasserwacht Niederbayern-Oberpfalz. Andere Badegäste müssen dann sofort helfen – oder Wasserwachtler, die am Ufer Aufsicht machen und für die Rettung ins Wasser springen. Da würde es zu lange dauern, erst einen Rettungshubschrauber zu alarmieren.

Aber in anderen Situationen macht er Sinn: "Wenn zum Beispiel jemand im Wasser treibt, sich noch irgendwie halten kann, oder wenn ein Boot gekentert ist und die Person sich noch daran festhalten kann, dann ist ein Hubschrauber sinnvoll. Die Kraft der Person im Wasser wird natürlich weniger. Deshalb zählt da jede Minute."

In der Regel werden Wasserwacht und Hubschrauber in solchen Fällen gemeinsam alarmiert. Der Hubschrauber ist schneller dort, kann eine Person auch aus der Luft verfolgen, wenn sie in einem großen Fluss wie der Donau von der Strömung abgetrieben wird. Per Funk können die Helfer am Boden oder im Boot zur richtigen Stelle dirigiert werden.

Hubschrauber mit geschulten Rettern an Bord

Oft ist aber auch schon ein Notarzt mit im Hubschrauber. Er wird dann aus der Luft schnell zu der Person im Wasser abgeseilt und kann sie mit einer Rettungsschlinge sichern. Der Hubschrauber zieht dann beide am Seil ans Ufer, wo weitere Retter und der Krankenwagen warten.

Die Wasserrettung aus der Luft macht auch Sinn, wenn das Wasserwacht-Boot wegen Treibgut nicht gut an die Person heran kommt. In manchen Fällen wird auch ein speziell geschulter Wasserwachtler abgeseilt, der darin geschult ist, auch mit sehr starker Wasserströmung zu Recht zu kommen. Er kann sich notfalls auch vom Hubschrauberseil lösen und die Person selbst ans Ufer ziehen, wenn das nötig wird.