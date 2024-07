Sternstunden: Gespendetes Laufband hilft Kindern auf die Beine

Seit etwa einer Woche steht das High-Tech-Laufband im neuen Therapieraum im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) Traunstein. Der sechsjährige Shahen darf es als einer der ersten ausprobieren. Shahen ist unsicher auf den Beinen. Er erkrankte als Säugling an einem Hirntumor und erlitt mit zwei Jahren einen Schlaganfall. Seine linke Körperhälfte ist teilweise gelähmt. Das Laufband soll seine Therapie effektiver machen.

Nie wieder ewig die Gänge entlanglaufen

Für Shahen und Hunderte andere Kinder ist das eine tolle neue Therapiemöglichkeit. "Sonst sind wir bei uns in den Gängen ganz oft hin- und hergegangen, bis wir eine ähnliche Anzahl an Schritten geschafft haben", sagt Shahens Physiotherapeut Christian Köppl. Damit sich die Bewegungen bei den Kindern automatisieren, müssen sich die Abläufe im Gehirn verfestigen. Dazu braucht es sehr viele Wiederholungen. Bei Shahen sind das am besten mindestens 600 Schritte am Tag. Deshalb müssen die Kinder sehr oft zur Therapie kommen.

Durch das neue Therapielaufband können die jungen Patientinnen und Patienten in unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen sogar bergauf und bergab gehen. Mit einer Art Klettergeschirr sind die Kinder in einer Aufhängung über dem Laufband gesichert. Das entlastet die Therapeuten beim Stützen und verhindert Stürze. Vor dem Laufband hängt ein großer Bildschirm, der bei Bedarf eine virtuelle Landschaft zeigt.

Spezialisiert auf Kinder und Jugendliche

Shahen ist wie viele andere Kinder schon seit seiner Geburt in Therapie am SPZ Traunstein. Die Sozialpädiatrischen Zentren sind Einrichtungen der ambulanten Krankenversorgung, die auf Kinder und Jugendliche spezialisiert sind.

Am SPZ in Traunstein werden jährlich mehr als 4.000 Kinder betreut. Das Behandlungsspektrum umfasst Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen, Frühgeborene oder Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, seelischen Störungen und neurologischen Krankheiten im Alter von null bis 18 Jahren.

Das neue Mobilitätstraining wird potenziell bis zu 500 Kindern zugutekommen, unter anderem Kindern mit neurologischen Erkrankungen und einhergehenden Bewegungsstörungen sowie Kindern, die schon laufen konnten und es durch einen Verkehrsunfall nicht mehr können. Bisher fehlte es dafür an einem modernen Therapielaufband.

Modernes Therapielaufband als Entlastung für Eltern

Das Zusatzangebot in der Region ist für Eltern, die bisher mit ihren Kindern in spezielle Rehazentren fahren mussten, eine große Erleichterung. Für viele fallen nun lange Fahrten und mehrwöchige Aufenthalte in Rehazentren teilweise oder ganz weg.

"Wenn man als Mama vier Wochen weg ist und auch noch Geschwisterkinder da sind, für die man in der Abwesenheit zu Hause auch alles organisieren muss, ist es schon sehr anstrengend“, sagt die Mutter von Simon. Der Neunjährige sitzt aufgrund einer Hirnschädigung im Rollstuhl. Eine Spastik wirkt sich auf seinen ganzen Körper aus.

Er kann nun regelmäßig auf dem Laufband ohne Sturzgefahr seine Muskeln trainieren und die Gelenke beweglich halten. Durch den aufrechten Stand bleibt seine Knochendichte intakt, was wiederum Osteoporose vorbeugt. "Vielleicht schafft er es, wenn er älter ist, selbstständig auf die Toilette zu gehen“, hofft seine Mutter.

Mehr Spaß, mehr Therapieerfolg

Wie Studien belegen, hängt der Therapieerfolg auch maßgeblich vom Spaßfaktor ab. Deshalb haben sich die Leitende Ärztin Anette Hasse-Wittmer und ihr Team einen besonderen Ort für das Laufband vorgestellt: einen lichtdurchfluteten gläsernen Anbau mit Bergblick. Der neue Therapieraum bietet den jüngeren Kindern nun ein Highlight: die Sicht auf die Landeplattform des Rettungshubschraubers direkt gegenüber.

Ziel: Maximale Teilhabe in der Gesellschaft

Auch vermeintlich kleine Therapie-Erfolge wie der Gang zur Toilette sind für betroffene Familien ein großer Meilenstein. "Wir haben Kinder, die laufen danach wieder selbstständig, und wir haben Kinder, die werden vielleicht nie selbst laufen, aber sie haben dann die Chance, im Alltag effektiver zu sein und dadurch mehr Lebensqualität zu haben", sagt die ärztliche Leiterin Anette Hasse-Wittmer. Schließlich wollen die Mitarbeitenden am SPZ jedem Kind und Jugendlichen die maximale Teilhabe in der Gesellschaft ermöglichen.

Sternstunden: 2023 ein Rekord-Spendejahr

Am Spendentag im vergangenen Advent sind für die Sternstunden-Projekte in Deutschland und Europa 25,67 Millionen Euro gespendet worden. Im Jahr 2023 wurde damit so viel gespendet wie noch nie in der Geschichte von Sternstunden, einer Aktion mit dem Bayerischen Rundfunk. Insgesamt 230.000 Euro sind in das Projekt für das Laufband im SPZ Traunstein geflossen, mehr als zwei Drittel der Gesamtkosten für das hochmoderne Gerät und den zusätzlichen Therapieraum.