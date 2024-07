Sternstunden: Harry G. radelt mit Schülern über die Alpen

Motivationspausen mit Musik

Harry G. ist sich aber sicher, dass die Strecke alle gut schaffen werden. Zwischendurch helfen ihnen kleine Motivationspausen: "Ein paar Jungs haben Lautsprecher mit Musik dabei, ab und zu einen Riegel essen und trinken, dann lafft des scho."

Die Alpenüberquerung ist ein Bildungs- und Benefizprojekt zugleich, denn für die Radler kann und soll gespendet werden – für Sternstunden, die Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk. Über sternstunden.de kann schon jetzt gespendet werden. Die Bankverbindung lautet: IBAN DE61 7005 0000 0004 0510 00. Auch die BR-"Bergfreundinnen" Catharina Schauer und Katharina Kestler haben angekündigt, eine Etappe mitradeln zu wollen.

Harry G. beeindruckt vom Einsatz der Schulklasse

Harry G. kann über die Jugendlichen, die sich für Kinder in Not einsetzen, nur staunen: "Es ist wirklich beachtlich, dass eine Schulklasse über die Alpen fährt - und das gekoppelt mit dieser einzigartigen Aktion. Das habe ich noch nicht erlebt." Man sei manchmal anderer Auffassung, was Jugendliche heutzutage für Werte und Prinzipien haben. "Es ist beachtlich, dass sie sich so einsetzen für etwas, von dem sie selbst noch nicht so weit entfernt sind."