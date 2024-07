Vorfreude auf die BR-Radltour am 1. August in Ebern

Die kleine Haßberge-Stadt Ebern mit rund 7.500 Einwohnern freut sich auf die BR-Radltour. Für die Kleinstadt ist es ein Großevent: Am 1. August werden nachmittags rund 1.000 Radfahrer auf dem Marktplatz eintreffen und dort Station machen. Am Abend wird unter anderem mit dem belgischen Sänger Milow und der Bayern 1 Band auf dem Festgelände hinter der Stadtmauer bei freiem Eintritt gefeiert. Dazu erwartet die Stadt bis zu 6.600 Menschen.

Hennemann verspricht sich von der BR-Radltour einen Werbeeffekt für die Stadt, den Landkreis Haßberge, den Naturpark Haßberge, den Deutschen Burgenwinkel oder die Deutsche Burgenstraße. Er wünscht sich, dass es gelingt, den Radlern und Besuchern "zu zeigen, hier ist es schön und sie anzuregen, wieder zu kommen."

Open-Air-Party auf dem Festplatz

Am 1. August starten rund 1.000 Radler im oberfränkischen Pegnitz. Sie werden nach 96 gefahrenen Kilometern gegen 16.45 Uhr in Ebern ankommen. Am 2. August wird der gesamte BR-Radtour-Tross auf dem Eberner Markplatz um 8 Uhr auf die mit 104 Kilometer längste und letzte Etappe quer durch Unterfranken ins mittelfränkische Neustadt an der Aisch starten. In Prichsenstadt werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der BR-Radltour Mittagspause machen.

Von Landau aus durch sieben Regierungsbezirke

Am 27. Juli startet die 33. BR-Radltour im niederbayerischen Landau an der Isar. Zum 75. Geburtstag des Bayerischen Rundfunks führt sie durch alle sieben bayerischen Regierungsbezirke. Weitere Etappenorte sind Geisenfeld in Oberbayern, Donauwörth in Schwaben, Berching in der Oberpfalz, Pegnitz in Oberfranken, Ebern in Unterfranken und schließlich Neustadt an der Aisch in Mittelfranken. Die Radler müssen an den sechs Tagen rund 580 Kilometer bewältigen.

17 Polizisten auf Motorrädern dabei

Für die Sicherheit auf der Strecke sorgen unter anderem 17 Motorrad-Polizisten oder Polizisten auf E-Bikes. Der Rettungsdienst ist mit einem Motorrad und einem Rettungswagen dabei. Es gibt einen Begleitbus oder eine mobile Fahrradwerkstatt. Das THW transportiert rund 20 Tonnen Gepäck. Die Radler übernachten in Turnhallen oder Klassenzimmern.

Insgesamt über 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Die BR-Radltour gibt es seit dem Jahr 1990. Über 40.000 Teilnehmer waren laut Orga-Chefin Janina Weber bislang dabei. Über 15.000 Kilometer sind bislang geradelt worden und die BR Radltour passierte über 400 Orte. Die jüngste Teilnehmerin ist in diesem Jahr 14 Jahre alt, der älteste Radler ist 83 Jahre alt.