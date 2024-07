BR-Radltour startet mit Spider Murphy Gang in Landau an der Isar

Was für ein Auftakt: Die BAYERN 1 Band und die Spider Murphy Gang eröffnen am Samstag in einer Woche - am 27. Juli - die BR-Radltour in Landau an der Isar. Auf dem Volksfestplatz werden neben den teilnehmenden Radlern aus ganz Bayern Tausende Besucher zur Auftaktveranstaltung bei freiem Eintritt erwartet.

Tagsüber radeln, abends feiern

Am Sonntag, den 28. Juli, startet dann der sportliche Teil der BR-Radltour in Landau. Im Jubiläumsjahr "75 Jahre Bayerischer Rundfunk" führt die Strecke heuer in sechs Etappen quer durch alle Regierungsbezirke des Freistaats. Zielankunft ist nach 600 Kilometern: Neustadt an der Aisch. Und nach dem bewährten Motto "tagsüber radeln, abends feiern" gibt es an allen Etappenorten der BR-Radltour große Open-Air-Konzerte bei freiem Eintritt für alle.

"Die Vorfreude ist riesig"

Landaus Bürgermeister Matthias Kohlmayer zeigte sich bei der Pressekonferenz "überglücklich", dass die Stadt nach 2022 heuer erneut für die BR-Radltour ausgewählt wurde. "Die Vorfreude ist riesig", sagte der Rathaus-Chef in der niederbayerischen Stadt im BR Interview: "Das wird ein Familienfest für alle Generationen. Wir feiern gemeinsam, auch kulturübergreifend. Jeder ist bei uns herzlich eingeladen, und das ist schön und wichtig."

BR-Radltour schließt Freundschaften

Die 1.000 Radler, die einen der begehrten Startplätze bekommen haben, reisen am Samstag mit Sonderzügen der Deutschen Bahn aus ganz Bayern nach Landau an. Dort wird dann Quartier bezogen und dann geht es zur großen Auftaktveranstaltung auf dem Volksfestplatz. "Der erste Tag ist immer ein ganz besonderer Tag", berichtet BR-Marketingchef Markus Riese. "Die Radlerinnen und Radler aus ganz Bayern freuen sich seit Wochen auf diesen Tag. Einige waren schon einmal dabei und sehen sich wieder, andere kommen neu dazu und schließen Freundschaften." Und dazu gehören die emotionalen Abende mit Kultbands wie die Spider Murphy Gang.

Schlaflager auf Rädern dabei

Sportlich startet die BR-Radltour dann am Sonntag 28. Juli um 09.10 Uhr auf dem Unteren Stadtplatz in Landau – BAYERN 1 ist live dabei. Von Landau an der Isar geht es weiter über Geisenfeld, Donauwörth, Berching, Pegnitz und Ebern zur Zielankunft in Neustadt an der Aisch.

Eskortiert werden die 1.000 Radler von Begleitfahrzeugen der Polizei auf zwei und vier Rädern, Sanitätern und dem THW, das täglich unter anderem 1.000 Matratzen für die Schlaflager in Turnhallen und 1.000 Gepäckstücke der Radler zu den Etappenzielen bringt.

Mehr Muskelkraft als E-Power

"Wenn der Starschuss fällt, ist die meiste Arbeit schon getan – es steht aber auch noch einiges vor uns", sagt Janina Weber, die Leiterin der BR-Radltour. Und was manche überraschen wird: Der Großteil der Teilnehmer an der BR-Radltour fährt noch immer mit reiner Muskelkraft und ohne elektrische Unterstützung. "Es darf beides dabei sein, wir haben da keine Restriktionen, dass E-Bikes nicht zugelassen wären. Es gibt ja auch Menschen, die in irgendeiner Form drauf angewiesen sind auf diese Unterstützung. Und die wollen wir nicht ausschließen", sagt die BR-Radltour-Chefin.

Dennoch werde darauf geachtet, dass die E-Bikes nicht überhandnehmen. "Und so haben wir noch immer über 90 Prozent Frauen und Männer dabei, die mit reiner Muskelkraft unterwegs sind. Darauf sind wir auch sehr stolz und wir werden auch schauen, dass wir das weiterhin so bei der BR-Radltour behalten können."