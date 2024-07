Mord an Alexandra R.: Lebenslange Haftstrafen verhängt

Es war ein langwieriger und aufwendiger Indizienprozess vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth, mehr als dreieinhalb Monate verhandelte die 19. Strafkammer einen Mord ohne Leiche. Mehr als 140 Zeugen und Sachverständige wurden gehört, mehr als 300 Urkunden und Schriftstücke in die Beweisaufnahme eingebracht.

Nun ist der Prozess um die verschwundene Alexandra R. aus Nürnberg am Mittwoch in einem vollen Gerichtssaal des Strafjustizzentrums zu Ende gegangen. Bereits um 9 Uhr morgens waren die ersten Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort, um einen Platz im Sitzungssaal zu ergattern. Über Stunden hinweg bildete sich eine lange Schlange.

Lebenslang und besondere Schwere der Schuld

Um 13 Uhr fiel dann das Urteil: Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat die beiden Angeklagten, den Ex-Lebensgefährten von Alexandra R. und dessen Geschäftspartner, unter anderem wegen gemeinschaftlichen Mordes schuldig gesprochen. Die Kammer verhängte für beide eine lebenslange Haftstrafe. Außerdem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit ist für die beiden Männer eine vorzeitige Entlassung aus der Haft so gut wie ausgeschlossen.

Gericht hat kein Zweifel an Schuld der beiden Angeklagten

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Dejan B. und Ugur T. die seit Dezember 2022 vermisste Alexandra R., die zum damaligen Zeitpunkt im achten Monat schwanger war, entführt und anschließend getötet haben. In seiner Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende Richter, es bestehe kein Zweifel daran, dass Dejan B. und Ugur T. die damals hochschwangere Frau im Dezember 2022 in Schwabach entführt und anschließend in einer Lagerhalle in Sindersdorf im Landkreis Roth getötet hätten. Anschließend hätten die beiden Männer ihre Leiche verschwinden lassen. Bis heute fehlt von ihr jede Spur.

Mordmotiv: Betrug sollte vertuscht werden

Mit dem Mord wollten die Angeklagten aus Sicht der Kammer einen Betrug vertuschen. Die beiden Geschäftspartner hätten verhindern wollen, dass ein gefälschter Vollstreckungsbescheid über knapp 800.000 Euro auffliegt. Alexandra R. war gegen den Bescheid gerichtlich vorgegangen, den die beiden Angeklagten im Jahr 2022 gegen sie illegal erwirkt hatten.

Bevor Alexandra R. getötet wurde, so der Vorsitzende Richter, wurde sie von den Angeklagten dazu gezwungen, einen Brief zu schreiben, in dem sie sämtliche Anschuldigungen gegen Dejan B. und Ugur T. zurücknahm. Nach ihrem Verschwinden hätten die beiden Männer zudem falsche Spuren gelegt, um ein Abtauchen der damals 39-Jährigen vorzutäuschen.

Kammer folgt Staatsanwaltschaft

Mit dem Schuldspruch folgte das Gericht den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger hatten in ihrem Plädoyer vergangene Woche Freispruch für ihre Mandanten gefordert. Sie können noch Rechtsmittel einlegen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.