Fr, 8.12.2018 InnKaufhaus Wasserburg Christmas Crackers - Nachlese, Mitwirkende und Texte

Am Samstag, dem 8. Dezember 2018, wurde das Wasserburger InnKaufhaus nach Ladenschluss zu einer weihnachtlichen Lesebühne mit Musik. Kaum hatten die letzten Kunden das Geschäft verlassen, arbeiteten Kaufhaus-Belegschaft und das aus München angereiste BR-Sprecherteam Hand in Hand, als hätten sie nie was anderes gemacht: Innerhalb kürzester Zeit wurden Schränke, Regale, Stellagen und der große Christbaum durch die dritte Etage geschoben, um Platz zu machen für hundert Stühle. Sie reichten nicht. Und so stand man schließlich – oder saß auf Polstern, Kisten und Getränketrägern. Und das inmitten von Kugeln, Lametta, Kerzen und Rentieren.

Ein übervolles Haus – und ein waches, präsentes, aufmerksames Publikum: mitträumend, mitlachend, mitsummend und mitsingend. Es gab Glühwein vom Haus, Lebkuchen von der Wasserburger Backstube Deliano und Sekt mit und ohne Ingwersirup. Musikalisch auf Händen getragen wurden wir vom Trio Magdalena Weber, Christa Keil und Peter Weber, die uns mit stimmungsvollen und hoch originellen Bearbeitungen von Advents- und Weihnachtsliedern verzauberten – und das mit Gesang, Trompete, Gitarre, Tuba und Piano.

Und immer fein auf die Texte abgestimmt: frech-ironisch nach auf Wasserburg und Umgebung gemünzten Adventsnachrichten, berührend sensibel nach traurigen und melancholischen Texten von Christine Nöstlinger, Franz Xaver Breitfellner und Hansjörg Schneider, gekonnt schräg nach einer Geschichte aus der Geschäftswelt von Martin Suter und weihnachtlich-pastoral nach dem Antrittsbesuch der sprechenden Tiere beim neugeborenen Jesuskind.

Fast zwei Stunden vorweihnachtlicher Lesezauber mit Musik im stimmungsvoll geschmückten Kaufhaus – ein Traum auch für uns.

Eintritt frei – Spenden für Sternstunden

Der Eintritt war wie immer frei, stattdessen sammelten wir zugungsten der Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt. Und das Publikum zeigte sich überaus spendierfreudig. 1.420,- Euro konnten wir so überweisen. Herzlichen Dank!

Die mitwirkenden SprecherInnen und ihre Texte

Moderation

