Di, 18.12.2018 - Funkhaus München Christmas Crackers - Bilder, Mitwirkende, Texte

„Christmas Cracker für die Ohren“ gab’s am 18. Dezember 2018 im Studio 2 des BR-Funkhauses in München von der Sprechermannschaft des Bayerischen Rundfunks. Besinnlich? Ja. Lustig? Auch. Sarkastisch? Allerdings. Kitschig? Auf keinen Fall!

Eintritt frei – Spenden für Sternstunden

Der Eintritt war wie immer frei, stattdessen sammelten wir zugungsten der Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt.

Insgesamt 1.589,50 Euro kamen an diesem Abend zusammen.

Herzlichen Dank allen Spendern!

Die Musik des Abends Der Singkreis Gempfing unter Leitung von Erich Hofgärtner umrahmte den Abend musikalisch mit den folgenden Stücken:

Johannes Eccard (1553-1611) Ich lag in tiefer Todesnacht

Christian Lahusen (1886-1975): Wisst ihr noch, wie es geschehen

Morten Lauridsen (* 1943): O Nata Lux

Trad./Satz Alfons Striz (1923-1999): Still o Himmel

Trad./Satz Max Reger (1873-1916): O Jesulein süß

Trad./Satz Robert Fuchs (1847-1927): Schlaf, mein Kindelein

Die mitwirkenden Sprecher und ihre Texte

Moderation

Sprecherinnen und Sprecher zum Artikel Clemens Nicol [Der BR]

Hanns Dieter Hüsch: Ganz ruhig bleiben

in: Denn in jeder Leiche ist ein Kind versteckt. Die kabarettistischen Texte 2.

Edition Diá, Berlin 2017

Jules Supervielle: "Mehrere Tiere baten".

Auszug aus der Erzählung "Gebet des Ochsen", übertragen von Gustav Rademacher. F. A. Herbig

Verlagsbuchhandlung GmbH. München

Julia Fischer



Julia Fischer: Der Wunderbaum.

Unveröffentlichtes Manuskript

Anon.: S'Lametta

Joseph Maria Lutz "Der Grashofer macht sich eine Weihnachtsfreude"

In. J. M. Lutz: Die schönsten Geschichten. W. Ludwig Verlag. Pfaffenhofen 1974

Barbara Pronnet: Fröhliche Geweihnachten

www.barbarapronnet.de

