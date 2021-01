visual-radio-hbbtv Mehr als nur ein Radio

Radio hat einen hohen Stellenwert für unser Publikum. Deswegen suchen wir auch immer wieder neue Ausspielwege, um die Attraktivität und Erreichbarkeit unserer Hörfunkangebote zu steigern. Wir erreichen die Menschen klassisch via UKW und DAB+, aber immer häufiger auch auf Smartspeakern, Smartphones oder Smart-TVs. Diese modernen TV-Geräte entwickeln sich zu einem bedeutenden Multimedia-Hub in heimischen Wohn- und auch in Hotelzimmern.

Von: BR/Petra Decker