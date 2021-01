Digitale Schlagerwelle Aus Bayern plus wird BR Schlager

Mit neuem Namen und einem erweiterten Sendekonzept startet das digitale Schlagerradio des Bayerischen Rundfunks ins Jahr 2021. "Wir wollen mit der Umbenennung erreichen, dass das Programm-Versprechen an unsere Hörerinnen und Hörer ganz klar gefasst ist," so Intendant Ulrich Wilhelm heute im "Sonntagsgespräch" auf Bayern plus. Ab 21. Januar heißt es dann "BR Schlager – Gut gelaunt. Gut informiert". Musikalisch setzt BR Schlager auch weiterhin auf die beliebten, aktuell erfolgreichen deutschen Hits, erweitert durch Klassiker der 70er- und 80er-Jahre und englische Evergreens.