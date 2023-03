PULS produziert neues TikTok Format sag_mal: für junge Menschen im ländlichen Raum

PULS und funk machen gemeinsame Sache – ein Erfolgsmodell!

sag_mal will alles wissen

sag_mal ist am 7. März 2023 auf TikTok erschienen. Der Formatentwicklungsprozess wurde von DESM geleitet, besonderer Dank an dieser Stelle an Anna Ellmann & Thomas Becht.

Host Noah Plank ist in Südtirol aufgewachsen und weiß, wie das Dorfleben läuft. Er stellt auf Augenhöhe die richtigen Fragen, um authentische, ehrliche und unterhaltsame Antworten zu erhalten. Alle, die er auf seiner Reise quer durch die Region trifft, löchert Noah dabei. Egal, ob auf Volksfesten, bei Vereinen oder in Jugendtreffs – sag_mal will alles wissen. Wer ist dein größtes Vorbild? Warum ist dein Dorf das schönste der Welt? Und was passiert auf euren Festen, was sonst nirgendwo passiert? Die Antworten zeigen: eine ganze Menge.