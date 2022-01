Journalistenpreis Informatik 2021 PULS Reportage über digitale NFT-Kunst ausgezeichnet

Auf dem Kunstmarkt und in der Popkultur erlebten 2021 so genannte NFTs einen Boom. Ein NFT (Abkürzung für "Non Fungible Token") ist so etwas wie eine digitale Besitzurkunde, gespeichert in einer Blockchain. Einzelne digitale Produkte wie Songs, Videos oder Grafiken erzielen als NFT verkauft teilweise Millionen-Beträge.