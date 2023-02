Münchner Rundfunkorchester trifft YouTube-Format "Das schaffst du nie!" goes Classic

Zusammen haben das Münchner Rundfunkorchester und DSDN nun eine ganz besondere Challenge geschaffen. In Anlehnung an die beliebte Spielereihe "Erkennst DU den Song" der funk-Satire-Show "World Wide Wohnzimmer" wird "Erkennst DU den Song – in geil" gespielt. Das Besondere an dieser Version: Anders als beim Original kommt die Musik nicht vom Band, sondern live vom Münchner Rundfunkorchester, geleitet von Johanna Malangré, Chefdirigentin des Orchestre de Picardie in Amiens, Frankreich.