Die TV-Programme Bayern im Bilde

BR Fernsehen: "Die Welt aus Bayern"

Das BR Fernsehen spiegelt das Lebensgefühl im Freistaat wider und zeigt "Die Welt aus Bayern" in all ihren Facetten - weltoffen und zugleich heimatverbunden, sympathisch und zukunftsorientiert. Aktuelle Nachrichten und Magazine repräsentieren die Informationskompetenz des BR Fernsehens in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ebenso wird unser Profil geprägt von einer großen Vielfalt an Kultur-, Wissenschafts-, Sport- und Unterhaltungssendungen. Und nicht zuletzt nehmen Heimat und Region einen zentralen Stellenwert im Angebot des BR Fernsehens ein.

ARD-alpha: Der Bildungskanal

"Ausbildung zum Fachmann - Bildung zum Menschen!": Diesem an Friedrich Schiller angelehnten Motto hat sich ARD-alpha als erster und einziger Bildungskanal Deutschlands verpflichtet. Es bietet neben klassischem Bildungsfernsehen wie Telekolleg oder Schulfernsehen auch spannende Sendungen zu Religion, Wissenschaft, Zeitgeschehen, Geschichte, Kunst und Kultur. ARD-alpha will neugierig machen und auch gleich die Antworten auf offene Fragen geben.