Die Hörfunkwellen Vielfalt für die Ohren

BAYERN 1 - Die Beste Musik für Bayern

BAYERN 1 ist das meistgehörte Radioprogramm Bayerns: "Die beste Musik für Bayern" mit Pop & Rock vor allem aus den 70er und 80er Jahren. Dazu gibt es Aktuelles aus aller Welt, aus Deutschland und natürlich vor allem aus Bayern: BAYERN 1 berichtet darüber, was sich vor der Haustür abspielt - gesplittet aus fünf Regionalstudios. Mit seinem dichten Korrespondentennetz ist BAYERN 1 in jedem Winkel des Freistaats zuhause.

Bayern 2 - Grenzenlos hören

Eines der erfolgreichsten Kultur- und Informationsprogramme in Deutschland mit allem, was das Medium Radio zu bieten hat: Interviews, Berichte, Features, Reportagen, Hörspiele, Lesungen und Konzertmitschnitte. Bayern 2 beleuchtet das Wichtigste aus Politik und Gesellschaft hintergründig und kritisch und begleitet das kulturelle Leben in Bayern und der Welt. Kabarett und Glossen haben genauso ihren Platz wie Porträts über interessante Menschen. Die Musik auf Bayern 2 stellt Legenden und Entdeckungen vor: Musik aus aller Welt, die ganze Breite der europäischen Musikkultur und natürlich auch: Bayern und seinen ganz speziellen Heimatsound.

BAYERN 3 - und DU mittendrin!

BAYERN 3 spielt die Hits aus den Charts und ganz viel neue Musik - von bayerischen Newcomern und internationalen Megastars. BAYERN 3 Fans sind mit ihrem Lieblingsradio immer mittendrin - mittendrin in der aktuellen Musikszene, mittendrin in spannenden Diskussionen, mittendrin im Leben! Die Moderatoren begleiten Millionen von Hörerinnen und Hörern rund um die Uhr durch den Tag. Sie sind witzig und unterhaltsam, haben immer ein offenes Ohr und informieren kompetent über alles, was Bayern bewegt. Egal ob im Radio, über die App, den Webstream, auf bayern3.de oder in den Social-Media-Kanälen: BAYERN 3 ist immer mittendrin und live dabei! Geile Events wie das gigantische BAYERN 3 Dorffest mit 70.000 Besuchern, das Partyschiff oder die Liveclubs bringen die Stars in die bayerischen Regionen.

BR-KLASSIK - Zeit für Musik

Klassikstars und weltberühmte Orchester geben hier den Ton an. Attraktive Klassikmagazine bringen Interviews mit Künstlern und Neuigkeiten aus dem internationalen Musikleben. Live-Übertragungen aus Opernhäusern und Konzertsälen der ganzen Welt.

B5 aktuell - Einfach besser informiert

B5 aktuell liefert viertelstündliche Nachrichten. Aktuell. Knapp. Präzise. Dazwischen bietet das Informationsradio Berichte und Reportagen, in denen die Meldungen hinterfragt und von allen Seiten beleuchtet werden.

Über DAB+ wird außerdem B5 plus übertragen. Live-Übertragungen aus dem Deutschen Bundestag und dem Bayerischen Landtag sowie von kulturellen Großereignisse und sportlichen Höhenpunkten ergänzen hier das Programm von B5 aktuell.

PULS - Dieses neue Radio

Neue Musik aus der ganzen Welt und – auch und sowieso – aus Bayern. Bekannte und (noch) unbekannte Namen am Mikrofon, aktueller Journalismus verbunden mit Social Media und Raffinesse. PULS eckt an, ist nah dran und stellt die richtigen Fragen: zu Politik und Popkultur, Bayern und der Welt – im Radio, im TV und im Netz.

Bayern plus - Meine Schlager hören

Bayern plus ist DIE Welle für Schlagerliebhaber. Egal ob "Atemlos durch die Nacht" oder "Himbeereis zum Frühstück" - rund um die Uhr spielen wir alles, was das Schlagerherz höher schlagen lässt - in einer Sprache, die alle verstehen. Dazu gehören auch viele Titel von bayerischen und österreichischen Künstlern. Tägliche Magazinsendungen mit Ihren Lieblingsschlagern und Neuigkeiten von den Stars werden abgerundet mit Nachrichten aus Bayern und der Welt, Live-Gesprächen interessanten Gästen sowie Service- und Verbraucherinformationen. So ist Bayern plus ihr perfekter Begleiter durch den Tag.

BR Verkehr - Mobil im Freistaat

Rund um die Uhr gibt es hier die aktuellen Meldungen aus der Verkehrsredaktion.

Die Meldungen entsprechen inhaltlich der Verkehrsübersicht auf BR.de

BR Heimat - Typisch Bayern

BR Heimat heißt das neue Angebot des Bayerischen Rundfunks - ein Programm mit bayerischer Musik, von den Fischbachauer Sängerinnen und den Oberkrainern bis zu Kofelgschroa, sowie Themen rund um Bayern, gemacht für alle, die Interesse und Sympathie für bayerische Belange haben. BR Heimat verbindet Tradition mit zeitgemäßer bayerischer Lebensart - in der Musikauswahl ebenso wie im journalistischen Angebot - und ist damit einzigartig in der deutschen Radiolandschaft. Hier hören Sie aktuelle Magazinsendungen mit Beiträgen unserer Korrespondenten und Regionalstudios in ganz Bayern, interessante Gäste, die zum "Ratschen" kommen und die spannendsten Reportagen, die der Bayerische Rundfunk zum Thema "Bayern" bietet.