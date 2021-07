Ach, du liebe Weihnachtszeit! Bilder, Mitwirkende und Texte der Sprech(er)stunde "Weihnachten" 2015 in Bad Wörishofen

Eintritt frei – Spenden für Sternstunden

Der Eintritt war wie immer frei; die Mitwirkenden treten ohne Gage auf. Stattdessen baten wir um Spenden zugunsten der Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt.

An diesem Abend in Bad Wörishofen konnten wir insgesamt 1.358,- Euro sammeln.



Herzlichen Dank allen Spendern!