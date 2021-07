Ach, du liebe Weihnachtszeit! Sprech(er)stunden "Weihnachten" 2015

Am Donnerstag, den 10.12. in Neuötting, am Samstag, den 12.12. in Abensberg und am Mittwoch, den 16.12. in Bad Wörishofen: Auch heuer, nach dem großen Erfolg der letzten Jahre, fanden wieder Lesungen unter dem Titel "Ach, du liebe Weihnachtszeit!" statt. Die Sprechercrew begab sich auf eine adventliche Reise und servierte wieder Christmas-Cracker für die Ohren – zugunsten der Aktion "Sternstunden": Mit Szenen, Geschichten und Gedichten, teils bayerisch-barock und besinnlich, teils frech und sarkastisch ...