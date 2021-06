BR-Magazin-Tipp: Wissen Auf nach Utopia!

"Jedes Haus hat einen Eingang von der Straße her und eine Hintertür, die in den Garten führt. Die Türen haben zwei Flügel, lassen sich durch einen leisen Druck mit der Hand öffnen und schließen sich dann von selbst wieder, so dass ein jeder ins Haus hinein kann: so wenig ist irgendwo etwas Eigentum eines einzelnen; denn sogar die Häuser wechselt man alle zehn Jahre, und zwar verlost man sie." So stellte sich der englische Autor Thomas Morus 1516 die perfekte Gesellschaft vor. Kein Privateigentum, keine Pfründe, sondern gemeinschaftliches Leben sollte es auf der Insel Utopia geben. Er dachte sie sich für seinen gleichnamigen gesellschaftskritischen Roman aus und gab damit einem ganzen Genre einem Namen: Utopien, Geschichten von unwirklichen, idealen Orten. "radioWissen" widmet ihnen eine Themenwoche und stellt in jeder der fünf Sendungen zwei Denkansätze vor.

Un-Orte, Traumwelten, Visionen

Utopia ist ein Fantasiewort, das Thomas Morus aus dem Griechischen zusammensetze. "U-Topos" bedeutet "Un-Ort", "Eu-Topos" bedeutet "schöner Ort". Im Englischen, der Sprache von Morus und seinem Dienstherren, klingt beides identisch. Seine Insel Utopia ist wie jede Utopie ein irrealer Ort, der ein Spiegel der jeweiligen Gegenwart ist. In diesem Spiegel erkennen Leser die schlimmsten Fehler ihrer Zeit und sehen zugleich ihre sehnsüchtigsten Wünsche. Ging es in früheren Utopien oft um bürgerliche Freiheiten und neue Definitionen von Gemeinwohl, rücken in den Utopien der Gegenwart die individuelle Freiheit, die intakte Umwelt oder die perfekt technisierte, lebenswerte Stadt in den Vordergrund. Die Erzähler des 20. Jahrhunderts, etwa George Orwell mit seinem "1984", fanden eine neue Erzählform: die Dystopie, die Schreckensversion von der schlimmsten aller Welten.

Helden und Aussteiger