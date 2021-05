Das Corona-Tagebuch Wir brauchen ein anderes Wort für Impfneid

Ganz unten in der Impfstoff-Nahrungskette

Optimistisch zu bleiben, versuche ich auch. Obwohl ich zur Prio 4 gehöre und ganz unten in der Impfstoff-Nahrungskette stehe. Handelt es sich da etwa bei mir um den gerade viel diskutierten Impfneid? Was ist das überhaupt? Ich schlage das Wort Neid im Internet-Duden nach: „ Neid: Empfindung, Haltung, bei der jemand einem andern dessen Besitz oder Erfolg nicht gönnt und selbst haben möchte.“

Ich will auch...

Also Sekunde: Neid heißt, ich gönne etwas dem anderen nicht, weil ich es auch gerne hätte. Aber wie nenne ich dann das, was ich jetzt gerade fühle? Ich gönne ja – und will das alles auch haben: Die Corona-Impfung. Dazu noch ein paar meiner Grundrechte, wie sie die Geimpften jetzt wieder bekommen. Ich möchte auch wieder nachts auf die Straße gehen und mich mit mehr Menschen treffen. Und dann noch mein Selfie vom Impfen, das „Impfie“, das grade cooler ist als ein Selfie vor den Niagarafällen.

Fynn #Impfneid ist auch wieder so etwas typisch deutsches. Warum kann man in diesem Land nicht gönnen?

Ich kann doch gönnen!

Mann, aber ich kann doch gönnen! Ich freue mich für meine Mama, für meine Tante, für meine beiden Freundinnen. Alle arbeiten mit Kindern und sind deswegen schon zumindest einmal geimpft. Ich habe mich schon vor Monaten für alle Pflegekräfte gefreut, als die geimpft wurden, und freue mich jetzt, dass mobile Impfteams in arme Stadtviertel mit hoher Ansteckungsgefahr wie Chorweiler in Köln fahren.

Zwei Arten von Neid

Das ist destruktiver Neid oder auch Missgunst: Mir fehlt etwas. Hier: Ein Teil meiner Grundrechte. Ich fühle mich ungleich behandelt und gönne den anderen nicht das, was mir fehlt. Ganz anders die zweite Form von Neid: Ich wünsche mir etwas, was eine andere Person hat und versuche das dann auch zu bekommen.

#impfneidohnemissgunst

Danke, das ist nämlich genau das, was ich auch empfinde - unter dem Hashtag #impfneid will ich diese Meinung aber nicht mehr posten. Ich finde der Begriff ist inzwischen einfach nicht mehr konkret genug. Hier sammeln sich beide Formen von Neid, die sich ganz deutlich voneinander unterscheiden. Und deswegen brauchen wir meiner Meinung nach einen neuen Hashtag. Einen ohne Verwirrungen. Bei dem wir alle wissen, was genau gemeint ist. Ein Hashtag der sagt: Ich freue mich für euch, der aber auch den Wunsch nach einer eigenen Impfdosis klar macht. So wie ich mich fühle. Hier meine Vorschläge: #konstruktiverImpfneid. Oder #vollcoolaberichhätschonauchBock für die fleißigen Tippfreunde unter uns. Oder einfach #impfneidohnemissgunst.