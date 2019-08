Das Vorzeige-KZ der Nazis Links & Literatur

Lager Föhrenwald

Die Siedlung Föhrenwald in Wolfratshausen wurde 1939 für Arbeiter der I.G. Farben gebaut. Direkt nach Ende des Zweiten Weltkrieges richtete die amerikanische Armee in den heruntergekommenen Baracken ein internationales Lager für "Displaced Persons" ein, also für Menschen, die durch den Krieg heimatlos geworden waren.