Zwiebelsuppe mit Käse Überbacken schmeckt's halt immer - einfaches Rezept

Zutaten für Zwiebelsuppe mit Käse überbacken

Wie macht man Zwiebelsuppe?

Ganz langsam angeschwitzt entfalten die Zwiebeln ihren besonderen Geschmack. Also geben wir das Öl mit einem Stückchen Butter (Butterschmalz geht auch) in einen großen Topf und schwitzen alle Zwiebeln sowie den Lauch bei niedriger Hitze mit Salz und Pfeffer an. Deckel auflegen, einen kleinen Spalt frei lassen und bei niedriger Hitze etwa 30 Minuten lang schmoren lassen, ohne dass die Zwiebeln und der Lauch zu dunkel werden. Deckel abnehmen und weitere 15 Minuten anschwitzen, ab und zu umrühren.



Sind die Zwiebeln richtig schön glasig, geben wir die Gemüsebrühe sowie je einen Teelöffel Majoran, Thymian und das Lorbeerblatt dazu.Etwa 10 Minuten köcheln lassen. Derweil den Ofen bei etwa 230 Grad vorheizen. Die Weißbrotscheiben toasten - oder im Ofen kurz knusprig backen.