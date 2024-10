Zwei Faktor Authentifizierung App So machen Sie Ihre digitalen Konten einbruchssicher

"Man muss dann einmal das Verfahren auf der Webseite oder in der gewünschten App einrichten. Das geht meistens irgendwo in den Konto-Einstellungen. Das ist ein Vorgang, da scannt man meistens einen QR-Code von der Webseite ab. Das ist in wenigen Minuten erledigt. Und dann hat man eben diese Webseite in der 2-Faktor-App hinterlegt. Wenn man sich dann erneut bei dieser Webseite einloggen möchte, dann wird eben nach der Passwort-Abfrage auch noch dieser Zahlencode abgefragt. Und erst dann kann man sich einloggen."