Da kommt eine Mail vom Internet-Shop, man möge seine Zugangsdaten eingeben. Das persönliche Kundenkonto wäre gehackt worden und es bräuchte ein neues Passwort. Die Bank verlangt per Mail, dass Sie eine Zahlung freigeben, oder Sie müssten innerhalb von 48 Stunden mit einer Dateneingabe reagieren, weil sonst Ihr Bankkonto gesperrt würde. Das kommt Ihnen sicher bekannt vor, kaum ein Tag, an dem nicht eine Mail mit betrügerischer Absicht im Posteingang landet. Hier sind einige Schritte, die Ihnen helfen können, den Absender zu überprüfen und genau zu sehen, ob sich hinter der vorgegebenen Absender-Adresse ein Betrüger verbirgt.

E-Mail-Header und wirklichen E-Mail-Absender anzeigen

Der E-Mail-Header enthält wertvolle Informationen über den Ursprung der Nachricht. So finden sich dort Angaben zur IP-Adresse (die tatsächliche physikalische Adresse des Absenders), die E-Mail-Adresse des Absenders und natürlich auch der Empfänger. Die IP-Adresse ist nicht fälschbar, für technische Laien allerdings schwer zuzuordnen. Eine genaue Anleitung zur Überprüfung der IP-Adresse bietet die Verbraucherzentrale an. Auf Smartphones ist es leider oft nicht möglich, den E-Mail-Header auszulesen. Ob und wie es am Smartphone funktioniert, hängt von Ihrem Betriebssystem sowie vom E-Mail-Programm ab, das Sie nutzen. Fragen Sie im Zweifel bei Ihrem Anbieter nach, wie Sie zum Header gelangen, oder öffen Sie das Mailprogramm auf einem Desktop-PC oder Laptop.