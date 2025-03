Zitronensäure Was genau ist eigentlich Zitronensäure?

Der Zusatzstoff findet sich in Getränken und Lebensmitteln, wird aber auch Reinigungsmitteln zugesetzt. Was ist Zitronensäure eigentlich genau und wird sie wirklich mithilfe von Schimmelpilzen hergestellt?

Zitronensäure

In Apfelschorle, Konfitüre, Gummibärchen, aber auch in sauren Badreinigern – Zitronensäure begegnet uns ständig im Alltag. Aber was steckt genau dahinter? Und kann uns Zitronensäure sogar schaden? Wir haben mit zwei Expertinnen gesprochen.

Was ist Zitronensäure

Daniela Krehl, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern, erklärt, dass Zitronensäure ein natürlicher Bestandteil von Zitrusfrüchten wie Zitronen oder Orangen ist, mittlerweile aber fast ausschließlich künstlich hergestellt wird.

Zitronensäure hat viele nützliche Eigenschaften: Sie unterstützt das Pektin in Früchten dabei, zu gelieren. Besonders bei Früchten mit wenig natürlicher Säure (z. B. Erdbeeren oder Kirschen) verbessert Zitronensäure die Gelierfähigkeit. Sie wirkt ebenso als Geschmacksverstärker, hebt das Aroma der Früchte hervor und sorgt für eine angenehm frische, leicht säuerliche Note. Zitronensäure hat auch konservierende Eigenschaften und senkt beispielsweise in Marmelade den pH-Wert, was das Wachstum von Mikroorganismen hemmt und die Haltbarkeit verlängert. Außerdem verhindert sie hier auch das Nachdunkeln der Marmelade und sorgt dafür, dass die Farbe der Früchte erhalten bleibt. Auf der Zutatenliste versteckt sich Zitronensäure hinter dem Kürzel E-330, so Krehl.

Herstellung von Zitronensäure

Für die Herstellung wird ein gentechnisch veränderter Schimmelpilz verwendet. Mit ihm können besonders reine Stoffe hergestellt werden. Dieser Schimmelpilz wird für viele Farbstoffe, Geschmacksverstärker und mehr verwendet. Er hat den Vorteil, dass man mit ihm sehr reine Substanzen produzieren kann. Nachweisbar ist er in der fertigen Zitronensäure am Ende nicht mehr.

"... diese Zitronensäure wird hauptsächlich über Schimmelpilze produziert, also über gentechnisch veränderte Schimmelpilze, die reine Zitronensäure produzieren." Daniela Krehl

Schadet uns Zitronensäure

Unser Körper kann die Zitronensäure etwas verstoffwechseln. Problematisch ist nur, dass Zitronensäure Kalzium auflösen kann. Diese Eigenschaft der Zitronensäure kommt uns ja auch in Reinigungsmitteln, wie zum Beispiel bei Badreinigern, zugute. Wenn man also zu viel Zitronensäure, beispielsweise durch gesüßte Getränke, Konfitüren oder Gummibärchen, zu sich nimmt, kann das zu Erosionsschäden an den Zähnen kommen, die ja auch aus Kalzium bestehen. Gerade, wenn man direkt danach die Zähne putzt und nicht, wie empfohlen, eine halbe Stunde wartet, warnt Frau Krehl.

Zitronensäure Pulver

Zitronensäure ist in Deutschland ein zugelassener Zusatzstoff – er wird also regelmäßig überprüft und wurde als gesundheitlich unbedenklich eingestuft. Sogar für Biolebensmittel ist der Stoff laut EU-Verordnung zugelassen. Was die Menge betrifft, so gibt es keine empfohlene Obergrenze. Daniela Krehl merkt zudem an, dass wir anhand der Zutatenliste auch gar nicht sehen können, wie viel Zitronensäure das Produkt enthält.

Putzen mit Zitronensäure

Dazu haben wir mit Frau Dr. Kerstin Effers, Referentin Umwelt und Gesundheitsschutz der Verbraucherzentrale NRW, gesprochen:

"Zitronensäure kann, wie andere Säuren auch, Kalk und Urinstein lösen. Daher wird sie vor allem in sauren Badreinigern oder zum Entkalken von Geräten verwendet. Gegen fettige Verschmutzungen ist sie nicht wirksam." Dr. Kerstin Effers

Die Expertin empfiehlt Zitronensäure gegen Kalk, da diese problemlos biologisch abbaubar ist und nicht so streng riecht wie Essigsäure. Zum Putzen sind aber Tenside nötig, die Fett lösen.

Lesen Sie die Zutatenlisten von Lebensmitteln? Oder nutzen Sie Zitronensäure zum Putzen? Erzählen Sie uns davon, gerne hier in den Kommentaren oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht unter +49 151 19589000. Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, geben Sie uns gerne eine Sternebewertung.

Sie bekommen alle Service-Tipps von BAYERN 1 immer direkt auf Ihr Handy, wenn Sie unseren BAYERN 1 WhatsApp Kanal unter diesem Link abonnieren: https://whatsapp.com/channel/0029VaHO1q96WaKjXpZjS73K

In dieser Folge des BAYERN 1 Podcast Besser leben geht es um Natron und was er im Haushalt alles kann.