Joghurtdeckel ablecken Geht das in Ordnung oder ist das ungesund?

BAYERN 1 Hörer Martin aus Ebersberg in Oberbayern isst zum Frühstück gerne Joghurt und wollte von uns wissen:

Wir haben diese Frage direkt an Dr. Friederike Kühne weitergegeben – sie ist die stellvertretende Leiterin der Fachgruppe Sicherheit von Lebensmittelkontaktmaterialien beim Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin und sagt dazu Folgendes:

Kann ich einen Joghurtdeckel bedenkenlos ablecken?

Wofür ist die Kunststoffschicht auf dem Joghurtdeckel?

Die Kunststoffschicht hat zwei Aufgaben: Sie sorgt dafür, dass der Aluminiumdeckel fest mit dem Kunststoffbecher verbunden ist und verhindert, dass Aluminium in den Joghurt gelangt, erklärt die Expertin.

Was passiert, wenn der Joghurtdeckel beschädigt ist?

Wenn der Joghurtdeckel eingerissen oder die Schutzschicht verletzt ist, sollten Sie vom Ablecken des Deckels vielleicht absehen, um Verletzungen an der Zunge zu vermeiden. Die Menge an Aluminium, die dabei eventuell freigesetzt wird, ist aber gesundheitlich unbedenklich, so Frederike Kühne abschließend.