Wo schlafen Hummeln Schläft die Hummel da in der Zinnie?

Wo schlafen Hummeln? Manchmal sieht man sie schlafend am Lavendel oder in Blüten bei einem Nickerchen. Die pelzigen Wildbienen schlummern vor allem im Spätsommer besonders häufig draußen und das hat einen Grund.

Generell schlafen Hummeln und andere Wildbienen in ihrem Bau, doch manchmal schlummern sie auch unter freiem Himmel und wir finden sie in einer Blüte liegen oder am Stengel einer Pflanze unter den Blüten festgebissen oder festgeklammert.

Männchen schlafen oft draußen

Viele der Draußen-Übernachter sind Hummel-Männchen: "Dabei handelt es sich hauptsächlich um Männchen, Drohnen, die von der Königin vom Spätsommer bis zum Herbst produziert werden. Sie verlassen einige Tage nach dem Schlüpfen das Nest und kehren von ihrer Suche nach paarungsfähigen Weibchen nie wieder zurück. Sie verbringen die Tage mit Fressen und Paarung", so Dr. Angelika Nelson, Biologin beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV).

Und diese Drohnen suchen sich nachts ihren Unterschlupf häufig in größeren Blüten. Sie müssen sich für längere Schläfchen einen vor Fressfeinden sicheren Ort suchen, wenn sie nicht ins Nest zurückkehren: "Was besonders schön ist, ist, dass sich Blüten in der Nacht schließen und manche Hummeln lassen sich auch in der Blüte einschließen und sind dann da sicher", erklärt Dr. Angelika Nelson, Biologin beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV).

Wie schlafen Hummeln

Kein Wunder, dass sie müde sind – Hummeln und andere Wildbienen leisten mehr Flug- und Bestäubungsschichten als die ohnehin schon sehr fleißigen Honigbienen. Hummeln zum Beispiel arbeiten pro Tag 18 Stunden lang, da ist mal ein kleines Schläfchen auch tagsüber mal drin. Meist kehren sie für einen längeren Schlaf in ihren Bau zurück. Aber eben nicht immer.

"Hummeln ebenso wie andere Wildbienenarten sind in der Regel nachts, bei schlechtem Wetter oder in den Mittagsstunden sehr heißer Tage nicht aktiv. Sie ruhen in schlafähnlichem Zustand. So tief wie wir Menschen schlafen Bienen meist nicht. Vielmehr machen sie kurze 'Nickerchen', bei denen sich ihre Gehirnzellen erholen", so Dr. Angelika Nelson vom LBV. Ist es zu kalt, fallen Hummeln und andere Wildbienen in eine Art Starre.

Wo Hummeln schlafen