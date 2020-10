Hauswinkelspinne Diese Spinne befreit Ihren Keller von Asseln & Co.

Spinnenphobiker müssen jetzt ganz stark sein, denn hier wird eine Lanze für die Spinne gebrochen, die zu häufig den meisten Ekel und die größte Panik hervorruft: die Hauswinkelspinne.

Sie ist groß, behaart und hat besonders lange Beine. Die Hauswinkelspinne ist der Inbegriff der Spinne. Dabei ist sie komplett harmlos.

Wo ist die Hauswinkelspinne zu finden?

Da sie ursprünglich in Astlöchern und Felswänden gelebt hat, ist die Hauswinkelspinne heute häufig in Kellerräumen und Garagen zu finden, wo sie in höhlenähnlichen Ecken und Winkeln ihr Netz spinnt.

Laut NABU spinnt sie kein Radnetz, sondern ein trichterförmiges Netz, in dem sie auf ihre Beute lauert. Dabei bessert sie ihr Netz immer wieder aus und verdichtet es. Wer eine Hauswinkelspinne im Haus hat, der braucht sich um Asseln und andere kleine Insekten keine Gedanken mehr zu machen, denn diese Tierchen verspeist sie besonders gerne, so der NABU weiter.

Durch ihre langen Beine kommt einem die Hauswinkelspinne gerne riesig vor, dabei ist ihr Körper gerademal 2 Zentimeter groß. Das Tier besteht also eigentlich nur aus Beinen. Sie kann bis zu vier Jahre alt werden.

Hauswinkelspinne loswerden

Wer sich mit der Hauswinkelspinne trotz ihrer Nützlichkeit unwohl fühlt, der fängt sie am besten mit einem Glas und einem Stück Papier und lässt sie dann in der Natur frei. Auch wenn es schwerfällt, saugen Sie sie bitte nicht ein.