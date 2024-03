Ist Bier gesund? So viel Gutes steckt im Bier

Der Hopfen macht das Bier gesund

Erlanger Forscher sind dem gesunden Bier auf der Spur.

Im Reagenzglas haben Professor Claus Hellerbrand und sein Team vom Institut für Biochemie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 2018 die gesundheitsfördernde Wirkung von zwei Inhaltsstoffen des Bieres nachgewiesen: Xanthohumol und Iso-Alphasäuren.

Xanthohumol kommt nach derzeitigen Erkenntnissen nur im Hopfen vor. Es hemmt unter anderem die Leberverfettung bei Fehlernährung und verhindert, dass die Leber vernarbt. Außerdem tötet es Leberkrebszellen ab und verhindert bei Überernährung die Gewichtszunahme, so die Erlanger Forscher. Nach dem Brauprozess ist Xanthohumol allerdings nur in sehr kleinen Mengen im Bier vorhanden.

Auch die im Hopfen enthaltenen Iso-Alphasäuren gelten als gesund, weil sie den menschlichen Fett- und Zuckerstoffwechsel positiv beeinflussen und Leberschäden hemmen. Sie entstehen durch Umwandlung von Bittersäuren beim Bierbrauprozess.

In Kombination wirken Xanthohumol und Iso-Alphasäuren besonders gut.

Zusammen mit Professorin Ina Bergheim von der Universität Wien konnte das Erlanger Team in neueren, ersten Humanstudien zeigen: ".. dass auch geringe Mengen von Xanthohumol und Bittersäuren, wie sie auch in nur 250-500ml Bier vorkommen, eine entzündungshemmende Wirkung auf menschliche Immunzellen zeigen."