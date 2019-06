Wie werde ich schlagfertig Schlagfertigkeit kann man üben

Schlagfertigkeitsqueen Nicole Staudinger lehrt, wie wir schlagfertiger durchs Leben gehen können und für uns selbst einstehen. Sie sagt: "Meiner Meinung nach ist Schlagfertigkeit viel mehr als nur lockere Sprüche klopfen. Es ist eine Lebenseinstellung, die auch eine gewisse Gelassenheit mit einschließt." Das sind ihre Tipps:

1. Keine Zeit verschwenden

Wir haben genau drei Sekunden Zeit, auf einen blöden Spruch zu reagieren. Reagieren wir erst danach, rechnet der andere nicht mehr mit einer Antwort und wir stehen als begriffsstutzig da. Also: Keine Zeit verlieren und schnell antworten - zur Not mit einer Notfallantwort (s.u. unter Punkt 4).

2. Richtiger Stand - richtige Botschaft

Vor der Antwort machen wir uns groß, achten auf sicheren Stand, stehen mit hüftbreit geöffneten Beinen, die Fußspitzen nach außen, und nehmen Blickkontakt auf. So kommen wir selbstbewusst und souverän rüber. Nach unserer Antwort wenden wir den Blick komplett ab, um zu signalisieren, dass die Sache damit für uns abgeschlossen ist. Wenn wir den Blickkontakt nach unserer Antwort noch halten, denkt unser Gesprächspartner, wir würden auf eine Antwort von ihm warten.

3. Denken Sie sich ein Schutzschild

Denken Sie sich ein Schutzschild, an dem blöde Bemerkungen und Gemeinheiten abprallen. Nicole Staudinger übt in ihren Seminaren diese Haltung: Beide Arme über den Kopf heben und mit den Händen eine Art Dach über dem Kopf bilden. Resultat ist eine andere, aufrechtere Körperhaltung und ein selbstbewussterer Gesichtsausdruck. Beim Gespräch mit dem Chef das Schutzschild nur in Gedanken ausfahren.

4. Zwei Silben-Antworten sind besser als keine Antwort

Besser kurz und mit Notfallantworten antworten als gar nicht. Es geht darum, dem Gegenüber zu signalisieren, dass uns die Unverschämtheit so gar nicht interessiert. Damit wahren wir unsere Souveränität. Möglich ist zum Beispiel: "Ach was." "Schau an." "Potzblitz." Aber auch: "Husch, husch."

Zwei längere Varianten, die fast immer passen: "Wenn mir der passende Spruch einfällt, komm ich auf dich zurück." Wenn der andere zum Beispiel eine Unhöflichkeit sagt wie "Die Hose steht dir nicht." "Du kennst das, oder? Glashaus? Steine?"

5. Negatives positiv umdeuten

Eine gute Technik lässt sich auch antrainieren: Wir deuten negative Bemerkungen in Positives um. Beispiel von Nicole Staudinger: "Sie arbeiten aber langsam, Frau Müller", sagt die Chefin. Frau Müller entgegnet schlagfertig: "Wenn Sie unter 'langsam' verstehen, dass ich immer sorgsam und gewissenhaft arbeite, gebe ich Ihnen recht." Der Vorteil dieser Strategie: Sie geben ihrem Gegenüber recht, ohne sich selbst rechtfertigen zu müssen.

Hören Sie auch das Interview mit Nicole Staudinger auf der Blauen Couch mit Thorsten Otto, am Mittwoch, 5. Juni, um 19 Uhr.